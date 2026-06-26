Milan – Leao, dall’addio alle prove di pace: futuro in bilico

Milan, continua a tenere banco la situazione di Rafa Leao: dall’addio alle prove di pace. Futuro in bilico per il giocatore.

Dopo aver sistemato la questione societaria, in casa Milan è tempo di pensare allaa programmazione della prossima stagione e al calciomercato. A partire dai giocatori già in rosa di cui ancora va definito in futuro. In cima alla lista c’è ovviamente Rafa Leao, uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane dopo le sue discusse dichiarazioni post campionato.

Il portoghese, attualmente impegnato al mondiale con la selezione nazionale, ha vissuto un’annata complicata in rossonero, contrassegnata da qualche problema fisico, tante critiche nella seconda parte di annata e culminata con la delusione della mancata qualificazione in Champions League. Terminato il campionato, si è di fatto messo sul mercato, salvo poi avere avuto un approccio più cauto nelle ultime ore.

Rafa Leao, futuro dopo il mondiale

Nelle scorse settimane, Leao aveva pubblicamente manifestato la volontà di lasciare i rossoneri in estate e provare nuove esperienze all’estero. Interviste che avevano creato una certa irritazione nell’ambiente rossonero. Il Milan sembra intenzionato a valutare offerte per il giocatore, non inferiori però a 50 milioni, da reinvestire eventualmente in nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Il giocatore non sembra, però, come riportato dai media, avere al momento ricevuto offerte all’altezza di soddisfare le richieste del Milan, né quelle del calciatore stesso. Gli unici sondaggi sarebbero infatti arrivati dalla Turchia e dall’Arabia, ma Leao preferirebbe un trasferimento in Premier o in una big europea. Non resta che aspettare e vedere se la vetrina mondiale potrà portare nuove attenzioni sul calciatore.

Intanto, l’arrivo di Amorim sembra aver aperto uno spiraglio quanto meno per una riapertura del dialogo sul futuro tra Leao e il Milan. Il giocatore si è espresso con parole positive nei confronti del tecnico nel post partita della gara tra il Portogallo e l’Uzbekistan, e ha rilasciato dichiarazioni più concilianti rispetto a quelle delle scorse settimane, rivelando di essere concentrato sul Mondiale e di aspettare la fine della competizione per pensare al futuro.

Tutto, insomma, è rimandato alle prossime settimane, quando Leao tornerà dagli Stati Uniti e avrà modo di capire in modo più approfondito con il suo agente il quadro generale di mercato, e di parlare con Amorim sul nuovo progetto del Milan. Tenendo conto, appunto, dell’apertura dei rossoneri a cedere il giocatore, ma certamente non a svenderlo.