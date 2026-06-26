Real Madrid Deciso: Nico Paz Riacquistato. Il Como Potrebbe Riprenderlo per 60 Milioni o Affrontare un’Asta. Inter e Club Premier Osservano con Interesse

Valdebebas a porte chiuse, telefoni caldi, sguardi lunghi sull’estate: il destino di un ragazzo di vent’anni diventa una mossa di scacchi tra giganti. Il nome è conosciuto, la posta è alta, il tempo stringe.

Il Real Madrid e Nico Paz

A Madrid l’aria era densa già dal pomeriggio. A Valdebebas l’incontro si è chiuso con una certezza che taglia il rumore: il Real Madrid ha fissato la propria linea su Nico Paz. Non c’è spazio per le mezze misure e lo si capisce dai sussurri che filtrano dai corridoi. Il club di Florentino Pérez non vuole perdere il controllo del talento cresciuto nella Castilla, classe 2004, piede educato e un gol in Champions League che molti ricordano ancora: quella conclusione bassa contro il Napoli nel 2023, freddezza che non si insegna.

Il Como e il progetto sul lago

Si sapeva che su di lui il tempo avrebbe presentato il conto. E qui entra in scena il Como. Il progetto sul lago ha ambizione, disciplina, un’idea chiara di gioco e di mercato. C’è anche un dettaglio che fa tutta la differenza: secondo quanto filtra, il riacquisto del centrocampista argentino da parte del Real è cosa fatta, mentre per il Como resterebbe una finestra per “riprenderlo” a circa 60 milioni. Non è una cifra buttata lì. È un numero che definisce i confini dell’operazione e, soprattutto, misura la fiducia riposta nel giocatore.

Cosa significa per il Como e per la Serie A

Se il Como decidesse di spingersi fino ai 60 milioni, metterebbe un segnale pesante sulla mappa della Serie A: investimento da top club, centralità del progetto, volontà di crescere senza alibi. Con Nico Paz la squadra guadagnerebbe un interno con visione verticale, capace di ricevere tra le linee e rifinire a due tocchi. Il profilo è utile in partite chiuse, quando serve fantasia ma anche ordine. In Italia, dove gli spazi sono stretti, uno come lui può aprire finestre dove gli altri vedono muri.

Il mercato e la recompra del Real

Se invece il Como non rilanciasse, il mercato si aprirebbe come una fisarmonica. Il Real, forte della recompra, potrebbe orchestrare tempi e contropartite, ascoltare offerte e premiare il progetto più convincente, tecnico ed economico.

Inter e Premier, gli osservatori in prima fila

L’Inter osserva con curiosità concreta. Ha imparato a pescare nel momento giusto e a costruire valore attorno a giovani con margine. In Premier il fascino è soprattutto fisico e ritmico: campionato verticale, transizioni veloci, campo grande per chi sa leggere anticipo e rifinitura. Per un ventenne che ha già sentito il peso del Bernabéu, la Premier League promette minuti, pressione e una vetrina globale. E non mancano club pronti a finanziare un’operazione a doppia cifra con piani di crescita nel medio periodo.

Il valore di un talento raro

Alla fine, la domanda è semplice e spietata: quanto vale oggi la promessa di un ragazzo che ha già inciso in una notte europea? Forse la risposta non sta solo nei 60 milioni, ma nello sguardo di chi lo immagina tra dieci minuti di partita e dieci anni di carriera. Perché certe traiettorie, prima di essere conti, sono visioni. E le visioni, nel calcio, muovono montagne. E squadre. E, qualche volta, destini.