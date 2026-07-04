Milan, assalto a Gila: sgambetto ad Atalanta e Napoli – serieanews

Il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa a Mario Gila: il giocatore è ad un passo dai rossoneri, sgambetto a Milan e Atalanta.

Il mercato, si sa, regala colpi di scena. Da un momento a l’altro il quadro può cambiare. L’ultimo esempio è Mario Gila. Il difensore, forte di una scadenza ravvicinata di contratto con la Lazio nel 2027 e di nessuna apertura al rinnovo con i bianconcelesti, è diventato uno dei pezzi pregiati di questa sessione di mercato. Nelle scorse settimane il Napoli e l’Atalanta hanno a lungo trattato il giocatore, senza però riuscire a trovare l’accordo con la Lazio per la cessione del giocatore. Lotito, come da abitudine, nonostante la scadenza ravvicinata non fa sconti sul prezzo del giocatore e rimane fermo sulla valutazione di circa 30 milioni.

Nelle ultime ore, però, il Milan si è mosso con decisione sul difensore. I rossoneri, dopo il colpo Ramos in attacco, vogliono rinforzare il reparto difensivo e nelle ultime ore hanno deciso di accelerare sullo spagnolo superando la concorrenza.

Milan, accordo a un passo per Gila

Il Milan ha superato la concorrenza nella corsa a Mario Gila. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto di cinque anni a 5 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo è dunque ad un passo dal difensore.

Ad inizio della prossima settimana, i rossoneri proveranno a chiudere l’operazione con la Lazio: Lotito valuta come detto il giocatore 30 milioni, ma il Milan conta di chiudere con una offerta di circa 25 milioni più 5 di bonus. Il futuro di Gila, insomma, è sempre più a tinte rossonere, il blitz delle ultime ore sembra avere tagliato fuori definitivamente le concorrenti Napoli e Atalanta.