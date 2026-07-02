Palestra ufficiale al Chelsea: si aggiunge agli italiani in Premier: “Scelta facile” – serieanews

Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea, è arrivato l’annuncio ufficiale: le sue prime dichiarazioni.

E’ stato uno dei nomi più chiacchierati di questa estate. Marco Palestra era ad un passo dall’Inter, prima che l’offerta monstre del Chelsea, che ha offerto circa 50 milioni all’Atalanta e praticamente il doppio di stipendio al giocatore superando l’offerta nerazzurra, cambiasse le carte in tavola e regalasse uno dei colpi di scena più inaspettati di questo mercato.

All’amarezza del calcio italiano nel perdere un altro giovane talento come Palestra, fa da contraltare la soddisfazione del giocatore, che dopo l’iter con visite mediche e firme di rito negli scorsi giorni è stato ufficialmente presentato in queste ore come nuovo giocatore del Chelsea. “Can’t Tame Palestra” ha scritto il Chelsea presentando il giocatore sui propri canali ufficiali.

Palestra, le prime parole da giocatore del Chelsea

Il Chelsea ha anche diffuso le prime dichiarazioni dell’ex Atalanra, che si è detto contento di essere un giocatore dei blues e ha definito una “scelta facile” l’arrivo a Londra. Palestra ha definito il Chelsea uno dei migliori club al mondo, in virtù della vittoria del mondiale del club, e si è detto voglioso di iniziare ad allenarsi con la squadra.

L’esterno ha poi confermato quanto era emerso nelle ore successive all’offerta del Chelsea, ovvero l’importanza di Xabi Alonso (definito uno dei migliori manager in circolazione per quanto fatto al Bayer Leverkusen) nella sua decisione.

First words. 🗯️ 📲 Our exclusive interview with Marco is now live on CFC+… — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2026



Palestra ha raccontato di avere parlato già due volte con il tecnico, e che proprio le parole dell’allenatore del Chelsea, che gli avrebbe spiegato esattamente i piani sul suo ruolo nella squadra, abbiano avuto un ruolo importante nella decisione. Inizia dunque ufficialmente l’avventura di Marco Palestra a Londra.