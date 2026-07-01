Chivu sollecita l’Inter per Khalaili: la corsa contro il Napoli nel mercato dopo il rifiuto di Palestra

San Siro chiede velocità, e l’estate risponde con una corsa a due. Dopo il “no” che ha gelato il corridoio di destra, l’Inter riparte con un’idea chiara: trovare subito gambe e coraggio per il dopo Dumfries. Il nome che accende i telefoni è giovane, verticale, un lampo che divide l’aria tra Milano e Napoli.

Il rifiuto di Palestra ha tolto tempo a tutti. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulle motivazioni. Le ricostruzioni di mercato parlano di un passo indietro, forse per minuti, forse per percorso. Sta di fatto che il tecnico nerazzurro, Chivu, non vuole buchi sulla corsia. La richiesta è semplice: un esterno che salti l’uomo, corra in profondità, regga l’urto della Serie A.

Nel frattempo il mercato non aspetta. L’Inter ha un calendario che stringe. Pre-campionati, tournée, automatismi da oliare. Servono un profilo pronto e un investimento sostenibile. Qui nasce la pista che sposta l’aria.

Chivu spinge per Khalaili. Il profilo piace per età, gamba e mentalità. Parliamo di un talento del Maccabi Haifa, abituato a giocare sotto pressione europea, con partite da dentro o fuori già nelle gambe. I report tecnici, confermati da più osservatori, descrivono un esterno rapido, primo controllo pulito, istinto nell’1 contro 1. Non abbiamo dati ufficiali su eventuali clausole e cifre: la valutazione resta fluida, a doppia cifra ma non proibitiva per un top club italiano.

C’è però un avversario nella scia. Il Napoli ha annusato l’occasione e corre in parallelo. La dirigenza azzurra cerca da mesi un laterale che cambi ritmo alla gara nei secondi tempi e apra il campo quando le difese si chiudono. La concorrenza è reale e sposta le priorità: chi muove prima la trattativa, vince. Il tempo, in questi casi, vale quanto un gol al novantesimo.

Perché Khalaili è una scelta coerente

L’Inter deve sostituire Dumfries in modo funzionale, non solo nominale. L’olandese ha dato strappi, profondità, pressione alta. Khalaili offre una matrice simile: allungo secco, coraggio nel corpo a corpo, letture aggressive sul lato debole. In più ha margine di crescita e costi d’ingaggio sostenibili. È l’innesto che puoi modellare. Lo inserisci da quinto se Chivu resta sul binario a tutta fascia. Lo alzi da ala se vuoi più peso negli ultimi trenta metri. La duttilità conta, soprattutto quando devi cambiare partita anche senza cambiare uomini.

Un dettaglio pratico: il giocatore ha già esperienze in contesti caldi e non arretra quando lo stadio si fa rumoroso. È un tratto che a San Siro non guasta. E nelle coppe, dove i duelli si decidono in pochi secondi, l’istinto nel dribbling vale spesso più di un curriculum infinito.

La posizione del Napoli e i tempi della corsa

Da Castel Volturno filtrano segnali concreti. Il Napoli sta valutando un affondo rapido, con bonus legati a presenze e rendimento. L’Inter, dal canto suo, lavora su una formula che metta al sicuro il budget e anticipi le mosse altrui. Al momento non ci sono firme né intese definitive comunicate. La corsa resta aperta e dipende da due fattori: la volontà del giocatore e la velocità dei club nel chiudere i dettagli.

Intanto Chivu aspetta. Vuole un nome sul taccuino già per le prime amichevoli, perché il sistema si impara giocando. E i tifosi? Ascoltano il mercato come si ascolta il temporale che arriva da lontano: prima un brivido, poi il lampo. Quando si accenderà, su quale fascia vedremo la scia più luminosa?