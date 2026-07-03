Juventus, grandi lavori in difesa: Muharemovic nel mirino, quale futuro per Bremer?

La Juventus punta a riformare il reparto difensivo. I bianconeri seguono Muharemovic, resta in bilico il futuro di Bremer

Tra le tanti missioni del nuovo ad Carnevali, c’è anche quella di riorganizzare il reparto difensivo della Juventus. Da sempre uno dei punti di forza della Vecchia Signora e chiave delle tante vittorie, negli ultimi anni è stata troppo spesso invece teatro di dubbi e incertezze.

Proprio per questo, sono sicuramente nei piani uno (o forse più) innesti nel reparto difensivo. Ironicamente, però, a laciare Torino potrebbe essere proprio uno dei pilastri degli ultimi anni, Gleison Bremer, che continua ad essere al centro di numerose voci di mercato.

Juventus, Bayern su Bremer, bianconeri su Muharemovic

Il centrale brasiliano è stato certamente per rendimento il migliore della difesa bianconera negli ultimi anni, nonostante i problemi fisici. Eppure, per i bianconeri a fronte di una offerta importante (servono non meno di 40 milioni per sedersi al tavolo) non sarebbe incedibile e lo lascerebbero partire. In questo senso, il giocatore nelle ultime ore avrebbe attirato l’attenzione del Bayern Monaco, che potrebbe sferrare l’attacco decisivo. Spalletti, a quel punto, potrebbe ricercare sul mercato un difensore più adatto al suo gioco e con maggiori capacità in impostazione, come rivelato dalle indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Sul fronte entrate, il nome caldo continua ad essere quello di Tarik Muharemovic. La Juventus, forte di una percentuale sulla rivendita del 50% ottenuta al tempo della cessione del calciatore, può riacquistarne il cartellino a condizioni davvero favorevoli. Su una valutazione di circa 30 milioni fatta dal Sassuolo, dunque, i bianconeri potrebbero investire circa 15 milioni sul giocatore, riportando alla base uno dei giocatori più promettenti del campionato. Le prossime settimane in casa Juventus, dunque, saranno particolarmente calde sul fronte difesa.