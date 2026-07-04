Mondiali: L’Egitto Celebra l’Accesso agli Ottavi Dedicandolo ai Popoli Egiziano e Palestinese – Un Trionfo per il Calcio Arabo e Africano

Il Cairo ha acceso i fari e ha lasciato parlare le strade. I clacson hanno disegnato una mappa sonora, i balconi hanno risposto con sciarpe e cori. È una notte in cui un passaggio del turno sembra molto più di una partita: somiglia a un “ci siamo” detto a voce alta, e ascoltato da milioni.

L’Egitto è agli ottavi di finale dei Mondiali. La squadra ha gestito la pressione. Ha difeso con ordine. Ha scelto i tempi giusti per colpire. Non c’è magia, c’è lavoro. C’è una base costruita in anni di campionati combattuti. Club come Al Ahly e Zamalek hanno dato spina dorsale e carattere.

La storia recente spiegava prudenza. L’Egitto era tornato sul palcoscenico mondiale nel 2018 dopo il 1990, con il precedente lontano del 1934. Oggi la fotografia è diversa. La squadra regge il confronto fisico. Tiene la palla quando serve. Sa soffrire. È un segnale che si vede anche da fuori: il calcio arabo e quello africano parlano con voce più ferma.

A metà serata, il punto cambia. Il Ct Hassan esce in conferenza, tira il fiato e la mette così: “Una pietra miliare per il calcio arabo e africano”. Poi fa un passo oltre il campo. Dedica il traguardo al popolo egiziano e al popolo palestinese. È una frase semplice. Scava. Dentro lo stadio si alzano bandiere e abbracci. La gioia si mescola alla memoria di chi oggi vive senza sicurezza. La partita, per un attimo, diventa un ponte.

Un valore che supera il campo

Qui lo sport smette di essere rifugio e diventa specchio. L’Egitto celebra con misura. Non c’è retorica, c’è un richiamo alla realtà. L’allenatore parla di responsabilità. Dice che questa qualificazione è un dono e un impegno. Le immagini che arrivano dalle piazze mostrano famiglie intere in strada. Ragazzi con la maglia rossa. Mani che si stringono. Chi conosce la storia del Paese sa che il calcio tiene insieme quartieri diversi. Oggi lo fa guardando anche oltre confine.

Nel merito tecnico, la squadra ha proposto principi chiari. Linee corte. Ripartenze pulite. Pressione misurata. Un gruppo di titolari che non si risparmia. Una panchina pronta. Non c’è bisogno di numeri roboanti per leggere la crescita: basta la compostezza con cui la squadra chiude le partite. I dati ufficiali su possessi e xG non sono ancora completi nelle rilevazioni pubbliche, ma il trend è chiaro: l’Egitto concede poco e spreca meno.

Dentro la storia del calcio arabo e africano

Il traguardo parla anche per gli altri. Nel mondo arabo, solo poche nazionali hanno superato i gironi in passato. Il Marocco lo ha fatto in varie edizioni, fino alla storica semifinale del 2022. L’Arabia Saudita è arrivata agli ottavi nel 1994. L’Algeria nel 2014. In Africa, la scia parte da lontano: Camerun 1990, Senegal 2002, Ghana 2010. Questa pagina dell’Egitto si inserisce lì. Rafforza un percorso che chiede stabilità, non fiammate.

Ricordarlo serve più che celebrarlo. L’Egitto ha spesso pagato gli infortuni dei leader e i dettagli nelle grandi notti. Oggi quei dettagli girano dalla parte giusta. C’è un ciclo che respira. Ci sono accademie che crescono. C’è un pubblico che pretende e sostiene.

Il gesto del Ct, la dedica doppia, stringe in un’unica immagine due verità: la felicità sportiva e l’empatia civile. Non risolve nulla, ma indica una direzione. Forse il pallone non cambia il mondo. Però a volte lo illumina quel tanto che basta per rivedere la strada. Stasera, sul Nilo, le luci restano accese più a lungo. Domani si torna a lavorare. Ma intanto, dite la verità: non vi va di crederci ancora un po’?