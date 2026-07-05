Inter, Khalaili per dimenticare Palestra: perché può essere il giusto colpo

Anan Khalaili sembra essere stato individuato dai nerazzurri come l’obbiettivo numero uno per la fascia destra. Può essere la sorpresa del mercato.

Dopo giorni di riflessione, il mercato nerazzurro è pronto a decollare definitivamente. La delusione per l’esito della trattativa Palestra, che ha visto l’esterno dell’Atalanta partire alla volta del Chelsea, ha portato grande delusione nella dirigenza dell’Inter, e la necessità di rimettersi al tavolo e rivedere le proprie strategie di mercato. Il nuovo piano sembra avere individuato il nuovo candidato numero uno a sostituire Denzel Dumfries nella corsia destra dei campioni d’Italia, e l’assalto al nuovo obiettivo sembra già essere partito.

Anan Khalaili, ventunenne israeliano dell’Union Saint-Gilloise, è il nome in cima alla lista di Ausilio e Marotta. Il giocatore è stato a lungo seguito dal Napoli, che anche per via delle difficoltà sul fronte cessioni non è però riuscito a chiudere l’accordo per il giocatore lasciando spazio all’inserimento dei nerazzurri. L’Inter è pronta ad approfittarne, e avrebbe già avviato i discorsi con il club belga. L’accordo potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 25 milioni. Inter, tutto su Khalaili

Khalaili rispetto a Palestra rappresenterebbe, ovviamente, una maggiore incognita: il salto in un nuovo campionato, tanto più in una big come l’Inter è sempre ricco di insidie. Le caratteristiche, però, sono quelle del perfetto esterno per l’Inter di Chivu: rapido, abile a puntare l’uomo, dotato di gran tiro. Un profilo, insomma, che proprio come Palestra va a riprendere più le qualità che la rosa nerazzurra ha perso con Hakimi (con le dovute proporzioni) che quelle di Dumfries.

Per questo Khalaili può rappresentare un colpo che, a 25 milioni, con tutte le incognite del caso può regalare sorprese. Tante volte giocatori arrivati nel tripudio hanno finito col fallire, mentre giocatori arrivati in punta di piedi si sono rivelati colpi vincenti: quest’ultimo è ciò che si augurano, dopo lo scetticismo seguito al fallimento dell’operazione Palestra, in casa nerazzurra.