Juve: tra mercato fermo e Mondiale, un raduno senza entusiasmo. Solo 50 tifosi alla Continassa

Un cancello che si apre, un mormorio basso, aria di luglio che sa di erba tagliata. Alla Continassa non è la solita ressa: poche voci, qualche bandiera, attese messe in pausa. La Juve riparte piano, tra un mercato inchiodato e un Mondiale che si prende scena e giocatori.

La mattina si è portata via gli alibi. Dentro, lo staff ha contato 22 giocatori e alcuni giovani. Fuori, non più di una cinquantina di tifosi. Alla Continassa il primo giorno di lavoro somiglia a un lunedì d’ufficio: porte girevoli, saluti asciutti, passi misurati. È un raduno senza clamore. E non perché manchi la voglia. Manca la materia prima: facce nuove, cronache di strada, un nome che accenda l’istinto di correre sotto la Tribuna.

Chi è passato all’ora di pranzo ha visto una scena semplice. Due file rade di sciarpe. Qualche foto di rito. Nessun coro che copra il rombo del traffico. E la sensazione netta che il pallone, per oggi, sia un giro largo intorno alle cose.

Un mercato in stallo frena l’umore

Qui non serve essere dietrologi. Il calciomercato detta l’umore dell’estate. Al momento non ci sono annunci ufficiali di peso. Trattative? Se ne parlano tante, ma poche hanno preso una forma pubblica verificabile. Il club sembra prudente su ingaggi e uscite: una linea che ha logica, viste le regole di bilancio e un panorama italiano che spinge alla cautela. Però la piazza respira altro. Vorrebbe un segnale, un profilo che metta d’accordo cuore e calcolo. Un esterno che salta l’uomo. Un regista che si prenda il centro del campo. Anche solo la voce di un accordo vicino.

Nel frattempo, il lavoro è lavoro. Test atletici, valutazioni fisiche, palla che gira a intensità controllata. È la base della preparazione estiva. Qui non si improvvisa: si misurano dati, si dosano carichi, si fissano tappe. La prima settimana fa la gamba. La seconda costruisce i meccanismi. Ma senza una scossa dal mercato, l’attesa rischia di impastarsi. E il racconto finisce per spostarsi tutto sui dettagli: chi ha corso di più, chi ha sorriso di meno. Piccole onde in un mare calmo.

Il Mondiale svuota i ranghi

C’è poi l’altra metà della storia. Il Mondiale in corso ha svuotato lo spogliatoio. Diversi nazionali sono lontani, e giustamente. Giocano, viaggiano, rincorrono un sogno più grande del club. È il calendario globale che detta i ritmi: a Torino rimane un gruppo ridotto, completato da giovani della Next Gen. È utile, perché accelera la crescita dei ragazzi. Ma toglie magnetismo alla prima giornata. Meno volti riconoscibili, meno “ho preso l’autografo di…”. Meno folla ai cancelli.

Questo però non è per forza un male. La squadra lavora senza rumore, lo staff parla poco e osserva molto. La Juventus ha costruito cicli proprio così: con disciplina, con scelte coerenti, con pazienza. Eppure la città chiede un lampo. Un annuncio che faccia vibrare il telefono, che sposti l’attenzione dai pronostici del Mondiale al campo di casa.

Nel silenzio di oggi c’è già una domanda di domani: la voglia di alzare il volume arriverà dal campo o dalla sala delle trattative? Intanto, davanti alla Continassa, l’aria odora di temporale lontano. Quando scoppierà, porterà solo pioggia o anche quella scossa che, a volte, cambia una stagione?