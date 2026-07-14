Inter, riaperto il fascicolo esterno: il mercato nerazzurro tra difficoltà e imprevisti

Inter, fascicolo esterno di nuovo riaperto. Il mercato nerazzurro fatica a decollare tra difficoltà e imprevisti.

E’ arrivato l’inizio della nuova stagione per l’Inter, e per l’ambiente nerazzurro il clima non sembra essere quello che ci si aspetterebbe da una tifoseria che ha appena vinto un campionato e una storica doppietta con la Coppa Italia. Il motivo è da riscontrare nell’avvio di mercato dei nerazzurri, che al momento hanno visto partenze eccellenti, Denzel Dumfries su tutti, ma anche giocatori che hanno fatto la storia del club come De Vrij, Darmian, Acerbi e Sommer, e un solo arrivo, Provedel, al netto del rientro di Stankovic dall’esperienza al Club Brugge.

Insomma, pochi volti nuovi, che certo non aiutano a tenere su l’entusiasmo generale e sembrano essere stati abbastanza da far dimenticare a molti i recenti successi.

Inter, si riapre il fascicolo esterno

E’ soprattutto la questione esterno a pesare come un macigno nel bilancio generale (su cui certo una buona dose di sfortuna ha avuto la sua). L’obbiettivo numero uno era Marco Palestra, seguito per oltre un mese da i nerazzurri. L’inserimento repentino del Chelsea ha però cambiato le carte in tavola, e costretto i nerazzurri a riaprire in mano un fascicolo che sembrava ormai chiuso. Non meno fortunato, anzi, il secondo tentativo per Anan Khalaili. Questa volta, l’accordo con club e giocatore era andato in porto, ma le problematiche rilevate alle visite mediche hanno fermato l’affare e, ancora una volta, costretto i nerazzurri a riaprire in mano la rosa dei candidati.

Nel frattempo, però, il tempo passa, e al 14 Luglio la difesa nerazzurra deve fare i conti con una lista di candidati sempre più ristretta, le cifre esorbitanti del mercato e i tanti paletti in cui la dirigenza si trova costretta ad operare. Marotta e Ausilio hanno abituato a colpi di genio in situazione difficili, e manca ancora diverso tempo alla fine del mercato. Certo, però, l’inizio di mercato sembra essere stato più in salita di quanto ci si sarebbe mai potuto aspettare.