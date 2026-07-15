Un club che cambia pelle senza perdere il passo della città. Il Napoli riparte con pazienza e fiuto, mentre il ds Manna muove pedine su più tavoli: giovani da far crescere, talento da accendere, scelte che raccontano un’idea precisa di futuro.

Napoli in Rinnovamento: Aggiornamenti sulle Trattative di Favasuli-Fortini e Zeballos

Il mercato qui non è un elenco di nomi. È un racconto che sale dai quartieri, passa per Castel Volturno e si ferma sui dettagli. Il ds Giovanni Manna lavora in silenzio, incrocia dossier e chiamate, difende il perimetro e spinge sul rinnovamento. Non promette scosse a effetto. Promette coerenza. L’obiettivo è nitido a metà di questa storia: dare al Napoli una base più giovane, sostenibile, competitiva. E farlo adesso, senza perdere la bussola.

Il perno Manna e l’idea Favasuli–Fortini

Nelle ultime settimane è emersa la pista del “doppio colpo” giovane: i profili di Favasuli e Fortini interessano perché uniscono gamba e disciplina tattica. Parliamo di under 20 italiani, cresciuti tra Primavera e prime esperienze tra i grandi. Qui contano due cose: minutaggio immediato e margine di crescita. L’intenzione, secondo ambienti di mercato, è valutare formule “leggere” – prestito, magari con opzione – per testare l’impatto senza caricare i costi. Al momento, però, non risultano annunci ufficiali né cifre confermate.

Perché puntarci? Per coprire ruoli “da corsa”: mezzala aggressiva e laterale affidabile, con letture semplici e tempi puliti. Il Napoli ha bisogno di questo: profili che reggono la pressione, che si allenano forte, che non scappano al primo errore al Maradona. Piccola immagine concreta: una partita di Primavera osservata a Cercola, una scheda che segna duelli vinti e passaggi progressivi, una nota a margine sul carattere. Il metodo è quello: misurare, capire, decidere. Con calma, ma senza fretta finta.

Zeballos: fascino sudamericano, tempi e incognite

C’è poi la traccia che accende la fantasia: Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. Ala rapida, dribbling sul breve, uno contro uno che strappa la linea. Il profilo seduce perché offre ciò che spesso manca nei finali bloccati: un cambio di ritmo. Anche qui, però, il confine tra interesse e trattativa è sottile. Le interlocuzioni sono possibili, l’affare non è “fatto”. Restano variabili aperte: status da extracomunitario, adattamento al nostro campionato, gestione dei carichi dopo un passato con stop fisici. Il Napoli guarda con attenzione, ma pesa ogni dettaglio. È la differenza tra colpo suggestivo e investimento sostenibile.

Ed eccoci al cuore. Manna sta costruendo un Napoli che non dipende dall’onda del momento. Vuole un organico più profondo, con seconde linee pronte e prime linee “allenabili”. La chiave è l’equilibrio: un paio di acquisti mirati, qualche giovane da integrare, uscite ragionate. Non serve l’ansia da titolo. Servono scelte che reggono a marzo, quando le gambe tremano e la testa conta.

C’è qualcosa di molto napoletano in questo modo di lavorare: fidarsi dell’occhio, proteggere il talento, rispettare i tempi. Se le piste Favasuli–Fortini entreranno nel vivo, lo diranno i contratti; se la suggestione Zeballos diventerà trattativa, lo diranno visite mediche e firme. Fino ad allora, esiste una virtù semplice: distinguere il rumore dal segnale.

E allora, mentre la città gira tra mare e vicoli, il Napoli lima il proprio profilo. Domanda aperta per chi legge: preferite il brivido dell’ala che salta l’uomo o la certezza silenziosa di un giovane che sbaglia poco? In fondo, il calcio è questo: una scelta di ritmo, un’idea di coraggio.