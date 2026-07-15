Napoli, inizia l’era Allegri: il tecnico si presenta tra ironia e ambizioni

Il Napoli inizia la nuova stagione presentando Massimiliano Allegri, il tecnico si presenta tra ironia e ambizioni.

Massimiliano Allegri non ha certo bisogno di presentazioni. Il tecnico toscano è uno degli allenatori più vincenti del panorama italiano. Di lui si è visto tutto, dai trionfi (lo scudetto con il Milan, quelli con la Juventus) ai tonfi (come per esempio la mancata qualificazione all’ultima Champions League al ritorno sulla panchina rossonera nell’ultima stagione).

Non sorprende, dunque, che dalla conferenza stampa di presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli, non siano emerse certo rivelazioni sorprendenti o scossoni. Tra le righe delle classifiche frasi da conferenza e della ormai nota ironia del tecnico, però, sono scritte a chiare lettere le ragioni per cui il binomio Allegri – Napoli può essere quello di cui entrambi hanno bisogno.

Napoli, inizia l’era Allegri

Essere aziendalista non è un difetto. Un messaggio certamente non banale venuto fuori dalla conferenza. Allegri ha già diimostrato in passato (come da lui stesso ricordato) di sapersi integrare bene in contesti già consolidati e mettersi al servizio della società, soprattutto arrivando dopo un tecnico intenso come Antonio Conte. Allegri ha già dimostrato di sapere bene come improntare il “dopo Conte”. Due tecnici vincenti, due gestioni totalmente diverse di società e squadra che alla Juventus hanno già dimostrato di sapersi alternare bene con successo.

Di contro, Allegri potrà contare su una società certamente presente, e, dettaglio non banale, su un ambiente e un tifo pronto a remare a tutta forza nella sua direzione, e non già stanco e spazientito dopo le delusioni come quello, per esempio, trovato a Milano. L’entusiasmo e la passione di Napoli e la serenità e diplomazia del tecnico possono essere il giusto mix per creare un binomio vincente. Le risposte, come sempre, le darà il campo, per questo verdetto, però, ci sarà ancora da attendere.