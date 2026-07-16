Juve in caccia di Kessie: tra ostacoli e trattative, la necessità di uno sconto

Una corsa a ostacoli, una telefonata dietro l’altra, una cifra da limare: la Juve fiuta l’occasione e punta Franck Kessie, ma l’affare vive di equilibri sottili, richieste alte e un bisogno chiaro di fare spazio (anche mentale) in mezzo al campo.

Perché proprio Kessie

La Juventus cerca peso specifico in mediana. Vuole un profilo che regga l’urto e dia ritmo. E qui entra in scena Franck Kessie, classe 1996, ex Atalanta e soprattutto ex Milan, campione d’Italia nel 2022 e poi vincitore della Liga con il Barcellona prima del trasferimento in Arabia Saudita. Kessie conosce la Serie A, parla la lingua del nostro campionato e porta con sé un bagaglio di partite “vere”. Non è un’idea romantica: è un’esigenza tattica.

Nel frattempo, dagli ambienti della Nazionale rimbalza una nota stonata: i problemi al ginocchio di Thuram tolgono a Spalletti un potenziale titolare in mezzo al campo. La notizia è stata rilanciata con insistenza, ma senza verifiche definitive sui tempi e sulle ricadute. Resta il quadro: chi cerca forza e continuità in regia-allungo oggi guarda a profili come Kessie. E la Juve non vuole arrivare tardi.

Nodi economici: ingaggio e formula

Qui iniziano i grattacapi. L’entourage del giocatore chiede un ingaggio tra i 5 e i 6 milioni netti a stagione. È una soglia alta per i parametri bianconeri, che negli ultimi mesi hanno cercato di raddrizzare il monte stipendi. Per farcela serve uno sconto. Sullo sfondo si parla di contatti fitti: c’è chi racconta di trattative curate direttamente dal management juventino, chi tira in ballo il nome di Carnevali per interlocuzioni di mercato. Questo dettaglio non è confermato e resta nel campo dei retroscena.

La società ragiona sulla trattativa in due binari. Primo: alleggerire l’impatto salariale con bonus legati a presenze e risultati, magari spalmando il contratto. Secondo: scegliere una formula sostenibile con l’attuale club di Kessie in Arabia, ipotizzando un prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato. È la via che in Italia piace quando la cassa è corta ma l’ambizione non lo è.

Un esempio concreto? Negli ultimi mercati, molti grandi club hanno chiuso operazioni complesse grazie a prestiti creativi e contributi sull’ingaggio. Funziona se c’è la volontà del calciatore di rientrare in Europa e se il club di partenza apre a una ripartizione dei costi. Con Kessie lo snodo è proprio qui: disponibilità del giocatore, incastro economico, tempi giusti.

Sul piano tecnico, i numeri raccontano una costanza che fa comodo: minuti, contrasti vinti, palloni recuperati. Non parliamo di un regista puro, ma di un interno che spezza e riparte, che sa inserirsi e far salire la squadra. In una Serie A che si decide spesso nei duelli, avere uno come Kessie significa alzare l’asticella dell’intensità.

Resta il punto: per chiudere, la Juve deve ottenere un taglio sull’ingaggio o benefici sulla fiscalità e sulle commissioni. Senza quello, l’operazione rischia di restare suggestione. Con quello, diventa un colpo “di sistema”, utile oggi e domani.

A volte i mercati si sbloccano per un dettaglio. Un sì sussurrato al telefono. Un bonus ritoccato. Un volo prenotato all’ultimo. Kessie aspetta la chiamata giusta. La Juve, stavolta, la farà squillare al momento esatto?