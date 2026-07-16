Juventus ai nastri di partenza, ma quante incognite: mercato in stallo

La Juventus inizia la stagione con tante incognite da risolvere per Carevali. Il mercato non si sblocca.

La Juventus ha iniziato la nuova stagione agli ordini di Luciano Spalletti. I cartello “lavori in corso”, però, è ancora appeso a chiare lettere. Il tecnico toscano durante il campionato si troverà ad allenare una formazione, verosimilmente, diversa da quella che attualmente si è ritrovata per il primo giorno di raduno.

Il mercato dei bianconeri, infatti, fatica a decollare, tra esuberi da piazzare, giocatori a cui trovare una sistemazione, e trattative in entrata ancora da limare o da gestire, tenendo conto ovviamente di quelle che sono le esigenze di bilancio.

Se si esclude Ekhator, per i bianconeri è ancora praticamente tutto da fare sul fronte dei nomi in entrata.

Juventus, un mercato a rilento

Sul fronte portiere la situazione resta quella definita ormai da mesi: i bianconeri cercano sul mercato un sostituto di Di Gregorio, nelle ultime ore accostato al Leeds. Si continua a spingere per Emiliano Martnez, ma l’Aston Villa fa muro e non vorrebbe lasciare andar via “El Dibu”, che invece da parte sua non disdegnerebbe una avventura a Torino. La Juventus segue dunque anche la pista Vicario, in uscita dal Tottenham.

In difesa, archiviata la pista Muharemovic (partito alla volta delle Premier, portando un importante gruzzoletto alla Juventus, frutto della percentuale di rivendita presente in favore dei bianconeri nell’accordo che aveva portato il giocatore al Sassuolo) continua a piacere Lucumì. A centrocampo, Kessie continua ad essere un profilo apprezzato dai bianconeri.

In attacco, continua l’interesse per Kolo Muani, per cui da tempo è in corso una trattativa per riportarlo a Torino. Resta, poi, sempre sullo sfondo la questione Vlahovic, ancora in cerca di una sistemazione. Per la Juventus, insomma, è tempo di iniziare a concretizzare.