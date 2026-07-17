Roma, la Juventus piomba su Celik: i giallorossi cosa fanno?

Svolta sul fronte Celik, era tutto fatto con la Roma ma all’ultimo l’inserimento della Juventus cambia le carte i tavola.

Il mercato, si sa. regala sorprese, e sino alla firma di tutte le parti in causa e agli annunci ufficiali tutto può sempre succedere. L’ultimo esempio è il blitz che ha portato Zeki Celik alla Juventus. Il giocatore aveva trovato un accordo verbale per una permanenza alla Roma, ma, forte di un contratto che nonostante i dialoghi con i giallorossi era scaduto lo scorso 17 Luglio, all’ultimo cede alle lusinghe della Juventus e cambia le carte in tavola.

Il giocatore, che era atteso a trigoria per firmare con i giallorossi, mette l’autografo invece alla Continassa dopo le visite mediche svolte in gran segreto e rapidità nella giornata di ieri, su un triennale da circa 4 milioni di euro bonus inclusi, oltre alle varie comissioni ormai tipiche di ogni accordo. Celik sblocca dunque un mercato bianconero che sino a questo momento era apparso “dormiente”, ma che inserisce un importante rinforzo a costo zero per la corsia di Luciano Spalletti

E la Roma?

I giallorossi dovranno inevitabilmente tornare sul mercato per riempire l’importante casella lasciata vuota dal turco, e dovranno quindi sondare con attenzione il mercato. Le alternative non mancano: tra i nomi emersi in queste prime ore sui vari media figurano Nahuel Molina, argentino dell’Atletico Madrid vecchia conoscenza del campionato italiano, a Dodo della Fiorentina, per restare nel nostro campionato. I giallorossi si prenderanno qualche ora di riflessione per definire il profilo ideale su cui concentrare le risorse.

Intanto, ovviamente, non si è fatta attendere la reazione dei tifosi, che hanno accolto, tra ironia e una certa irritazione, la notizia della scelta del giocatore turco di sposare la causa bianconera.