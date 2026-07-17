Abbiati Elogia Maignan, Massaro Vede un Milan Ambizioso: Interviste Esclusive all’Evento MSC Crociere

Due bandiere rossonere, una nave che taglia l’acqua e un club che guarda lontano: all’evento per il rinnovo con MSC Crociere, Abbiati e Massaro hanno dato voce a un Milan che vuole crescere senza perdere l’anima.

L’aria è quella giusta. Sala piena, luci sobrie, qualche sorriso complice. Il rinnovo della sponsorizzazione con MSC Crociere non è solo un accordo commerciale: è un segnale. Parla di continuità, di un marchio globale che sceglie di restare accanto a una squadra in piena trasformazione. Non è un dettaglio per un club che vive di risultati, ma anche di presenza nel mondo.

Qui entrano in scena i due grandi ex. Christian Abbiati, portiere simbolo di anni duri e bellissimi. Daniele Massaro, attaccante da serate che hanno fatto storia. Li ascolti e capisci quanto pesi la memoria quando si parla di futuro.

Si percepisce ordine. Il progetto tecnico è chiaro. La proprietà di RedBird Capital ha imposto un metodo, e il senso dell’evento è anche questo. “Cardinale imprenditore di successo”, dice Abbiati senza giri di parole. È un giudizio netto su Gerry Cardinale, che ha guidato il passaggio di proprietà e sta spingendo su gestione, ricavi e struttura. I numeri completi non sono stati discussi sul palco, ma il club ha già comunicato il ritorno all’utile nell’ultimo bilancio: un indicatore concreto.

Il giudizio di Abbiati su Maignan

Qui la stanza si fa più attenta. Abbiati guarda il presente dalla porta. Parla di Mike Maignan con rispetto tecnico e umano. Sottolinea la lettura del gioco, la capacità di guidare la difesa, i tempi dell’uscita. Non sono complimenti leggeri: Maignan è stato eletto miglior portiere della Serie A 2021-22 e ha contribuito al tricolore di quell’anno con una serie di prestazioni da leader. Basta osservare come chiama la linea sui calci piazzati o come imposta corto sotto pressione: dettagli che sommano punti.

Abbiati mette l’accento su un aspetto spesso invisibile: il carisma. Il portiere francese non para soltanto, orienta la squadra. Riduce metri tra i reparti, alza il baricentro quando serve, abbassa i giri quando la partita scivola. È una guida. E in uno spogliatoio giovane, questo vale oro.

Massaro e l’orizzonte del Milan

Massaro, da attaccante che sa cosa significhi il peso delle notti europee, vede un Milan ambizioso. Parla di strada fatta e di scalini ancora da salire. L’asticella è la Champions League. Non c’è fanfara, ma c’è convinzione: il club ha riaperto un ciclo, ha allargato lo staff con figure di esperienza (il ruolo di Ibrahimovic nell’area sportiva è pubblico e riconosciuto) e lavora per tenere alto il livello competitivo. Sul mercato, niente annunci: obiettivi e cifre non sono stati condivisi, e questo va detto. Ma il disegno è riconoscibile: sostenibilità, talento, identità.

Si torna al contesto. Una partnership come quella con MSC Crociere aiuta a costruire continuità. Visibilità, attivazioni, comunità: il calcio moderno vive anche qui. E quando sponsor e club sposano un messaggio comune – viaggio, futuro, affidabilità – la narrazione diventa più solida. Lo si avverte nel tono, nei dettagli, nell’assenza di promesse facili.

Il punto, in fondo, è questo: la squadra vuole crescere proteggendo i propri cardini. Con Maignan a difendere il recinto e una dirigenza che prova a mettere ordine, l’orizzonte è aperto. La rotta, oggi, sembra tracciata. Resta da capire che vento soffierà nelle prossime settimane: sarà brezza costante o raffica improvvisa? Intanto, tra la scia di una nave e le luci di San Siro, l’idea è chiara: ambizione, senza salti nel buio. E a volte basta questo per sentirsi già un passo avanti.