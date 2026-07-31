Napoli, quale futuro per Lukaku? Il bomber belga cerca spazio

Quale futuro per Romelu Lukaku? L’attaccante piace ad Allegri, ma chiede spazio: sarà di nuovo cessione?

Romelu Lukaku dovrà definire nelle prossime settimane il suo futuro. L’idillio tra il Napoli e l’attaccante belga è da tempo finito. Arrivato in azzurro come fedelissimo di Conte, Lukaku ha perso gerarchie nelle scelte del tecnico, e complici gi infortuni e l’arrivo di Højlund non ha avuto il minutaggio che si aspettava di avere ad inizio stagione. Per questo, per il giocatore sembrerebbe scontato immaginarsi un futuro lontano dalla Serie A.

Sulla panchina del Napoli, però, nel frattempo si è seduto Massimiliano Allegri, da sempre estimatore dell’attaccante belga. Una novità da non sottovalutare, che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la stagione e convincere Lukaku a restare in azzurro.

Lukaku, quale futuro per il giocatore

Il fattore sarà, ovviamente, lo spazio che Allegri riuscirà a dedicare al giocatore. Lukaku intende andare a collezionare un minutaggio importante, e se Napoli dovesse ancora presentare ostacoli sotto questo aspetto, allora cercherebbe una nuova sistemazione.

La cessione di Lukaku sarebbe importante anche per gli azzurri, che dopo anni di spese importanti sono intenzionati a rientrare nei ranghi in questa stagione. Per costi e stipendio, il belga ha un peso non da poco sul bilancio.

Resta però l’ultimo dilemma: Lukaku sa ancora essere devastante, ma con una carta d’identità che ormai punta verso il fine carriera, e alle spalle una stagione in cui ha mostrato una tenuta dal punto di vista degli infortuni ben lontana dai tempi migliori, non sono tantissime le squadre che hanno intenzione di o possono permettersi economicamente e progettualmente di accontentare le ambizioni dell’attaccante. La situazione, insomma, rischia di prolungarsi ancora a lungo. Ma in fondo, il belga ha abituato a lunghe estati ad interrogarsi sul suo futuro.