Inter, è lo Stones-day: cosa succede adesso sul mercato?

L’Inter accoglie John Stones, intanto i nerazzurri studiano le prossime mosse di mercato per rinforzare la rosa di Chivu.

A Milano è stato il giorno di John Stones in nerazzurro. Il centrale inglese è arrivato in città per le visite mediche di rito e la firma sul contratto biennale con l’Inter. L’ex Manchester City ha giò sfoggiato carisma e modi da leader, per il verdetto del campo, invece, si dovrà aspettare il ritorno dalle residue vacanze, dopo la semifinale raggiunta nel mondiale americano con la sua nazionale.

Chiuso il colpo Stones, l’Inter è pronta a guardare agli altri rinforzi da aggiungere alla rosa di Chivu: un altro difensore, un centrocampista, e l’esterno destro a cui affidare la fascia dopo la partenza di Denzel Dumfries.

Inter, il punto sul mercato

Sui primi due fronti, i nerazzurri sono impegnati su due tavoli tutt’altro che semplici. Nonostante l’arrivo di Stones, per la difesa continua ad essere caldo il nome di Cristan Romero. El Cuti è destinato a lasciare il Tottenham, e l’Inter vuole provarci. Al momento, però, l’ostacolo sembra essere lo stipendio faraonico dell’argentino, mentre invece l’accordo col Tottenham potrebbe raggiungersi su una cifra come di circa 40 milioni.

A centrocampo, invece, il nome gradito nai nerazzurri è ancora quello di Curtis Jones. Al momento la trattativa con l’inglese è in stallo per le alte richieste del club, che continua a chiedere non meno di 40 milioni.

Più complessa la situazione sull’esterno destro: dopo le trattative per Palestra e Khalaili, nessun profilo, da Spence a Doué, solo per citarne alcuni, sembra sino a questo momento aver convinto pienamente la dirigenza nerazzurra. La sensazione, dunque, è che si voglia prendere tempo in attesa che possano sbloccarsi altre soluzioni o far fronte a pretese economiche più ragionevoli.