Mancini e Ranieri: Il Nuovo Corso della Nazionale per Riconquistare il Cuore dei Tifosi Italiani

Una promessa più che un annuncio: un calcio che torna vicino alle persone, meno rumore, più sostanza. La Nazionale riparte da volti noti e idee chiare, per rimettere al centro emozioni, appartenenza e risultati.

C’è un filo che unisce tre poltrone e milioni di sedie in cucina. Il presidente Malagò, il nuovo ct Mancini e il nuovo dt Ranieri parlano di un “nuovo corso” e la parola rimbalza tra bar, tram e chat di famiglia. Prima nota necessaria: non sono disponibili, al momento, tutte le trascrizioni ufficiali delle loro dichiarazioni. I temi che seguono non sono virgolettati. Sono punti ricorrenti e verificabili nel dibattito pubblico su Nazionale e sistema calcio.

La cornice è chiara. L’Italia ha vinto l’Europeo nel 2021, poi ha mancato due Mondiali di fila. Un paradosso che pesa. I numeri spiegano già metà storia: la quota di minuti giocati da Under 21 italiani in Serie A resta sotto il 10% nelle ultime stagioni; i Centri Federali Territoriali formano migliaia di ragazzi, ma il salto ai club è spesso un ponte sospeso. La distanza con i tifosi nasce anche qui: promesse alte, radici fragili.

Non si entra però nel cuore della gente con gli slogan. Il “nuovo corso” lo sa. Lo si intuisce da alcuni cardini. Mancini porta un’idea di calcio corto, pulito, riconoscibile. L’abbiamo vista nel 2021, con pressing organizzato e coraggio palla a terra. Ranieri aggiunge mestiere, equilibrio, cura del dettaglio. La sua cifra è umana prima che tattica. Ricordate la grazia con cui tenne Leicester unito? Qui serve la stessa sobrietà.

Un patto tecnico, ma anche culturale

Il punto centrale arriva a metà, quando il progetto si fa concreto in tre mosse. Primo: un’identità di gioco stabile, che non cambi ogni tre partite. Gli azzurri devono riconoscersi in una trama semplice e intensa: recupero alto quando si può, ampiezza, qualità tra le linee. Secondo: filiera con i club. Il direttore tecnico coordina dati condivisi su carichi, ruoli, minutaggi. L’obiettivo è far arrivare i giovani pronti, senza strappi. Terzo: relazione con le persone. Stage aperti, sedute itineranti, linguaggio diretto. Meno cerimoniale, più realtà.

Qui sta la chiave per “riconquistare il cuore”: trasformare la Nazionale in un bene comune. Non solo convocazioni, ma luoghi, volti, routine. Un allenamento a Bari tra scuole e associazioni. Un incontro a Palermo con le società dilettantistiche. Piccole cose, effetto grande.

Dati, scelte, responsabilità condivise

Le scelte si misurano. Staff tecnico ampliato, scouting centralizzato, utilizzo di video e report standard. Non servono inglesismi: servono metriche pulite. Pressione media, recuperi offensivi, passaggi progressivi. Indicatori pochi, chiari, uguali per tutti. E poi obiettivi pubblici, con scadenze. Entro un anno: aumentare del 20% il minutaggio dei nati dopo il 2003 nelle amichevoli. Entro due: portare almeno tre titolari stabili sotto i 24 anni nelle gare ufficiali. Sono traguardi modesti, ma misurabili.

Il presidente Malagò insiste da tempo su impianti e formazione. Qui il nodo è politico e sportivo. Servono stadi vivi 365 giorni, percorsi tecnici per allenatori di base, alleanze con scuole e università. Senza questi tasselli, il “nuovo corso” resta un titolo.

E poi c’è il resto, che non fa tendenza ma fa la differenza: tono di voce, responsabilità, stile. Quando Mancini abbracciò Vialli, l’Italia vide un’idea di squadra che andava oltre il campo. Ranieri, con il suo sorriso educato, ti ricorda che il calcio è prima di tutto rispetto. Forse è da qui che si riparte. Una palla che gira veloce, un ragazzo del 2005 che non trema, uno stadio che canta senza diffidare. Ti ci vedi, tu, in questa immagine? Perché se ci credi tu, il resto viene a ruota. E quella maglia, di colpo, torna a pesare il giusto.

Nota: alcune dichiarazioni citate non sono disponibili in forma integrale. I contenuti riportati riflettono temi confermati nel dibattito federale e nelle prassi tecniche note, senza attribuzioni testuali dirette.