Juventus, doppio colpo: Kolo Muani e Alajbegović, la Signora rifà l’attacco

La Juventus mette a segno il doppio colpo per l’attacco: in arrivo Kolo Muani e Alajbegović. Una giornata col botto.

Nel calciomercato bastano poche ore per cambiare giudizi e far nascere trattative. Ecco, allora, che la giornata di oggi rischia di aver ridisegnato completamente non soltanto il mercato bianconero ma l’attacco della squadra di Spalletti. La Juventus avrebbe infatti messo a segno un doppio colpo nel reparto offensivo.

I bianconeri, non è un segreto, cercavano da tempo un sostituto di Dusan Vlahovic sul mercato. E’ arrivato, però, anche un rinforzo sulle corsie esterne. Un (quasi) doppio colpo che porterebbe, se venisse confermato, gol e qualità alla squadra di Spalletti.

Juventus, doppio colpo per Spalletti

Dopo una lunghissima trattativa, i bianconeri avrebbero infatti raggiunto l’accordo per riportare a Torino Kolo Muani. la dirigenza della Juventus raggiunto l’intesa con il PSG sulla base di una offerta complessiva di circa 45 milioni. L’attaccanre è atteso in settimana a Torino per svolgere le visite mediche di rito e seguire l’iter che lo porterà a diventare un nuovo calciatore della Juventus.

Nella giornata, infatti, è arrivata a sorpresa anche l’accelerata bianconera su Kerim Alajbegović. I bianconeri hanno messo gli occhi su uno dei talenti più chiacchierati d’Europa con una offerta dal 33 milioni più bonus, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che avrebbe tagliato fuori la concorrenza e messo i bianconeri in pole position nella corsa al giocatore. Resterebbero gli ultimi dettagli, prima di formalizzare anche questo accordo e regalare a Spalletti un duo di enorme qualità.

Il mercato bianconero, dunque, è pronto a decollare. dopo lo stallo di quelle settimane Spalletti, salvo sorprese, è pronto a ricevere quelle novità di cui lui aveva bisogno.