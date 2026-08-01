Addio a Baresi, il Capitano Eterno: Una Leggenda del Calcio Mondiale ci Lascia Dopo una Lunga Malattia

Un capitano non muore mai davvero: resta nelle mani alzate di chi ha sognato con lui. Oggi il calcio guarda il prato e tace. E nel silenzio si sente ancora il passo di chi l’ha reso casa.

C’è un certo modo di stare in campo che racconta tutto senza parlare. Chi ha visto Franco Baresi lo sa. Sguardo fermo. Spalle dritte. Passo corto, pulito. Nessun gesto in più, solo il necessario. Per molti, il calcio è iniziato lì: nel numero 6 che dettava il tempo come un metronomo.

A San Siro, quel numero non è più un numero. È una promessa. Lo si capisce nelle foto ingiallite e negli striscioni ripiegati sui letti a castello. Per anni, i ragazzini delle scuole calcio hanno provato a imitare quella postura da Capitano. Pochi ci sono riusciti. Non perché mancassero i piedi. Mancava la misura.

Il capitano che ha cambiato il ruolo del difensore

Prima di lui, il marcatore stava addosso all’uomo e basta. Con Baresi, il difensore leggeva il gioco, accorciava, guidava la linea. La trappola del fuorigioco di Arrigo Sacchi aveva un direttore d’orchestra. Al resto pensavano i compagni. E il campo sembrava più piccolo, perché lui ne occupava il senso.

Con il Milan, Baresi ha giocato oltre 700 partite ufficiali, più di 500 in Serie A. Ha sollevato 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni/Champions League (1989, 1990, 1994). Nel 1997, il club ha ritirato la maglia numero 6. Un gesto raro. Un modo per dire: questa storia resta qui.

Con l’Italia, è stato riferimento per oltre un decennio. Chi c’era ricorda il 1994: infortunio al ginocchio all’esordio, rientro miracoloso in finale a Pasadena, 120 minuti senza una piega. Ai rigori ha sbagliato. Succede. Ma quella sera ha insegnato che perdere da campione è un modo di vincere.

Nelle ultime ore è circolata la notizia della sua scomparsa, “dopo una lunga malattia”. Al momento, però, non risultano comunicazioni ufficiali verificabili e indipendenti. Se confermata, sarebbe l’addio a una vera leggenda del calcio mondiale. In attesa di riscontri, restano i fatti, limpidi.

Un’eredità che parla ancora

L’eredità di Baresi è concreta. La vedi nei dati, ma soprattutto nei dettagli. La linea che sale all’unisono. Il corpo orientato già alla prossima giocata. La scelta del passaggio semplice quando il semplice è il più difficile. È così che si allena un’idea di squadra.

Esistono immagini che non invecchiano. Una è il suo giro di campo d’addio, San Siro in piedi, bandiere che ondeggiano lente. Un’altra è un tackle pulito al limite dell’area, palla che esce elegante, pubblico che capisce e respira. Bastano due secondi e si vede tutto: mestiere, coraggio, misura.

Chi oggi allena i ragazzi parla di “tempi di gioco”. Lui li aveva. Chi studia i modelli tattici cita pressing, coperture, scalate. Lui le anticipava. Per questo il suo nome torna sempre quando si cerca un riferimento. Non solo per i tifosi del Milan, ma per chiunque creda che il calcio sia un linguaggio condiviso.

Se davvero abbiamo perso il nostro Capitano eterno, l’unico modo per non smarrirlo è continuare a riconoscerlo nei gesti giusti. In una difesa che si muove come un’idea chiara. In un ragazzo che non forza la giocata, ma la capisce. Forse l’ultima domanda è semplice: quante volte, davanti a una scelta, ci chiediamo ancora “cosa farebbe il 6”?