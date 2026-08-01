Fiorentina, idea Mastantuono per coltivare le ambizioni: i viola non si fermano

La Fiorentina prova il grande colpo dal Real Madrid: piace Franco Mastantuono, giovane talento dei blancos.

La Fiorentina è stata una delle protagoniste del mercato, ma non intende fermarsi. I gigliati starebbero studiando la ciliegina sulla torta, e dopo avere rinforzato la rosa con un mercato di tutto rispetto, che ha visto l’arrivo a Firenze, tra gli altri, di Viery, Dragusin, Atta e non solo, puntano al grande colpo da Real Madrid.

L’arrivo di José Mourinho ha creato un vero terremoto nelle merengues. Tra i giocatori che, almeno al momento, non rientrerebbero nei piani immediati del tecnico portoghese c’è Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino, arrivato in Spagna la scorsa estate per oltre 60 milioni, ha avuto un impatto complicato con il calcio europeo. L’ex stella del River Plate ha vissuto un’annata fatta di qualche alto ma diversi bassi.

Mastantuono, ipotesi prestito: la Fiorentina ci crede

In casa Real Madrid, preferirebbero, dunque, cederlo per dargli modo di trovare continuità e crescere. Gli spagnoli credono, infatti, nel talento del giocatore, e non vorrebbero dunque perdere il controllo sul suo cartellino. L’idea è quindi cederlo solo in prestito, un po’ come già avvenuto con Endrick la passata stagione, per dargli modo di prendere maggiore confidenza con il calcio europeo e ambientarsi in serenità, per poi tornare a Madrid.

In quest’ottica, il giocatore è seguito da diversi club italiani e non. La Fiorentina potrebbe, però, avere una posizione privilegiata e far valere i buoni rapporti con il Real Madrid. Non solo, Firenze e il campionato italiano risponderebbero perfettamente alle esigenze del Real Madrid: Mastantuono avrebbe lo spazio per crescere, fare esperienza in una piazza importante, e affinare le sue doti tattiche. Sarà il giocatore ad avere la parola definitica: la Fiorentina spera.