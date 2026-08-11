Fiorentina, dal pericolo scampato all’entusiasmo: come un mercato cambia la piazza

Il mercato della Fiorentina ha riportato entusiasmo nella piazza dopo un anno difficile. Tutti i colpi dei viola.

Chi pensa che il mercato sia solo un fastidio per gli amanti del calcio guardi in casa Fiorentina: i viola, reduci da una annata incredibilmente complicata, grazie ad una campagna acquisti importante hanno completamente resettato gli umori in vista della nuova stagione. Certo, a parlare è sempre il campo, e l’unico verdetto che conta sarà quello che le gare consegneranno il prossimo mese di maggio.

Intanto, però, la rivoluzione viola messa in piedi da Fabio Paratici è sicuramente una delle cose più interessanti di questa estate, e da tenere d’occhio con maggiore attenzione in vista della propria stagione. La volontà di rinnovar e si è mostrata subito nell’arrivo del tecnico Grosso, ed è poi stata sostenuta da un mercato da grande squadra

Fiorentina, mercato da big

Sin da subito, i viola si sono mossi mostrando ambizioni e con nomi di spessore, da Viery, interessante difensore dal Gremio, a Dragusin, ben noto agli appassionati del nostro campionato, e poi ancora Valdepenas e Joao Mario, sino ad Atta dall’Udinese. Il vero colpo da Maestro è però l’arrivo di in prestito di Franco Mastantuono dal Real Madrid, uno dei giovani talenti più interessanti del calcio mondiale.

Le immagini dell’accoglienza esaltante riservata al giocatore al suo arrivo a Firenze hanno fatto il giro del mondo, e riportato la società al centro del dibattito come non avveniva da tempo. Aria nuova, e prospettive di un anno totalmente diverso da quello appena trascorso.

E non è ancora finita qua, la Fiorentina sembra ancora infatti intenzionata a portare nuovi rinforzi alla rosa di Grosso (si tratta per esempio per l’arrico di Pellegrino).