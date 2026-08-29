Serie A, Juventus – Parma, i protagonisti che non ti aspetti. Raimondo gela la Fiorentina

I top delle gare di sabato della giornata di Serie A: Gonzalez e Koopmeiners lanciano la Juventus. Raimondo lancia la Fiorentina.

Dopo la vittoria del Milan nella gara di venerdi, la Serie A torna in campo per il match del sabato. Vince ancora la Juventus di Spalletti, che nel secondo tempo passa contro il Parma con le reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners. Tracollo a sorpresa per la Fiorentina, che dopo la sconfitta pesante dell’esordio perde per 3 a 0 contro il Frosinone con la doppietta di raimondo e il gol di Bracaglia. Il Sassuolo batte 2 a 1 il Torino con gol di Volpato e Berardi (inutile la rete di Comotto per i granata). L’Udinese vince 3 a 2 contro il Monza, reti di Piotrowski, Kamara, Ekkelencamp per i bianconeri, e di Colpani e Varela per il Monza.

Ecco quali sono i giocatori che si sono messi i mostra durante gli incontri in questa giornata di campionato.

I top dei match del sabato

Protagonisti a dir poco a sorpresa per la Juventus: Nico Gonzalez e Koopmeiners da possibili partenti, a protagonisti assoluti della vittoria bianconera contro il Parma. Senza Yildiz e alle prese con infortuni e un rodaggio ancora da fare, Spalletti trova risposte insperate dai grandi colpi degli scorsi mercati che per un motivo o per un altro non hanno reso quanto ci si aspettava da loro. Che possa essere l’inizio di un nuovo capitolo in bianconero?

Vittoria a sorpresa del Frosinone, che stende la Fiorentina grazie ad una grande prestazione collettiva. I volti da copertina però sono quelli di Raimondo, autore di due gol spettacolari, e Bracaglia, un gol e un assist, trascinatori della squadra. Nella serata della festa per il centenario, per la Fiorentina è un’altra delusione.