Cristante in dubbio per trasferta a Como dell’11 ottobre

Il centrocampista Bryan Cristante potrebbe non essere della partita nella trasferta di Como in programma per l’11 ottobre, a causa di una leggera infiammazione al ginocchio destro.

Nei prossimi giorni, Cristante sarà visitato dallo staff medico. Dopo aver rinunciato alla convocazione in Nazionale, non ci sono grandi preoccupazioni e c’è ottimismo per il suo recupero.

Dall’inizio di gennaio del 2025, Cristante non ha saltato nessuna partita per infortunio ed è il giocatore di movimento più schierato dall’allenatore Gasperini. Se non dovesse riuscire a scendere in campo, la coppia con Koné sarà formata da de Roon, che ha dimostrato buone condizioni fisiche durante la pausa.

In attacco, si prevede un confronto tra Pellegrini, Mora e Soulé per il ruolo accanto a Dybala e alle spalle di Malen, il quale ha seguito con rammarico la pesante sconfitta della Roma femminile in Champions contro il Barça.