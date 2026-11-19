Recentemente, Nico Paz ha vissuto un momento toccante durante una partita di calcio, incontrando la madre di Lionel Messi. L’episodio è stato raccontato da Fabián Paz, zio di Nico, in un’intervista a Radio La Red.

La madre di Messi ha accolto Nico con emozione, esclamando: «Tu sei il successore di mio figlio». Questa frase ha lasciato sorpreso il giovane calciatore, che mentre tornava verso la macchina dopo la partita, continuava a ripetere: «Non posso credere a quello che mi è appena successo».

Nato nel 2004, Nico ha attirato l’attenzione per le sue performance sul campo, in particolare per la doppietta segnata contro il Costa Rica. È considerato uno dei talenti emergenti nel calcio internazionale.

Nonostante le alte aspettative legate all’eredità di Messi, Nico ha dichiarato a TyC Sports di voler rimanere concentrato sul gioco e di godere ogni momento in campo. Fabián Paz ha descritto il nipote come una persona tranquilla, lontana dalla pressione di dover diventare “il nuovo Messi”. Per lui, giocare accanto a Messi è stato un sogno che si è realizzato.