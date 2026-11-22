Il 22 novembre 2026, Lionel Messi è stato protagonista di una controversia durante un playoff in cui l’Inter Miami ha subito una sconfitta 3-0 contro il Columbus Crew.

Nel corso dell’incontro, mentre tentava di eseguire una rimessa laterale, Messi ha inavvertitamente colpito il volto di Gonzalo Tapia con il pallone, scatenando l’immediata reazione dei giocatori del Columbus Crew, che hanno chiesto l’espulsione del campione argentino.

Il direttore di gara ha deciso di infliggere una doppia ammonizione, punendo anche Tapia per comportamento ostruzionistico. Questo episodio ha dato vita a un acceso dibattito tra tifosi e commentatori sportivi.

Molti hanno ritenuto il gesto poco opportuno per un giocatore della statura di Messi, mentre altri hanno difeso la scelta dell’arbitro, il quale ha fatto riferimento alle norme della IFAB riguardanti la condotta violenta, che non prevedono un’espulsione automatica in situazioni simili.

La discrezionalità dell’arbitro ha ulteriormente polarizzato le opinioni su quanto accaduto, rendendo la situazione ancora più discussa.