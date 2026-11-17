Alphadjo Cisse, giovane calciatore del Milan, è al centro di un retroscena raccontato da Geoffrey Moncada, ex dirigente del club rossonero. Nato nel 2006, Cisse sta emergendo nella Serie A e si è già affermato come capocannoniere della squadra con 8 reti.

Moncada ha rivelato che, prima di lasciare il club lo scorso giugno, aveva messo nel mirino Cisse, un talento che ha attirato l’attenzione degli scout del Milan per la sua versatilità, in grado di giocare sia in attacco che a centrocampo. L’interesse per lui è iniziato alcuni anni fa, ma un accordo con il Verona non andò a buon fine, portando infine il giovane a essere ceduto in prestito al Catanzaro, in Serie B.

Un aspetto interessante emerso dalla conversazione riguarda la concorrenza del PSV, il club olandese che seguiva Cisse. Moncada ha sottolineato come il fattore tempo fosse fondamentale, poiché il Milan doveva agire rapidamente per non perdere un talento così promettente. Alla fine, Cisse ha deciso di indossare la maglia rossonera, affascinato dal prestigio del club, pur senza alcuna certezza di titolarità.

Moncada ha anche evidenziato le doti tecniche di Cisse, in particolare la sua abilità di utilizzare entrambi i piedi, e ha sottolineato l’importanza di allenatori pronti a dare fiducia ai giovani. Ha citato l’esperienza di Amorim al Manchester United come un esempio da seguire.

Infine, Moncada ha paragonato il carattere del giovane Cisse a quello di stelle come Mbappé e Bernardo Silva, mettendo in luce le sue grandi potenzialità per il futuro.