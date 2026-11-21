La Lazio è pronta a scendere in campo contro il Lecce domani alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Questo incontro segna il ritorno del campionato di Serie A Enilive 2026 – 2027.

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, dovrebbe mantenere il modulo 4-3-3. Tra i pali ci sarà Mandas, mentre la difesa sarà composta da Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite e Pedraza. A centrocampo, il trio sarà formato da Frattesi, Belahyane e Taylor. In attacco, Isaksen e Noslin agiranno sulle fasce, con Pinamonti come punta centrale.

Dall’altra parte, il Lecce, allenato da Eusebio Di Francesco, potrebbe adottare lo stesso schema di gioco. In porta ci sarà Falcone, con una difesa che comprende Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. A centrocampo troveremo Ngom, Maleh e Coulibaly, mentre in attacco potrebbero scendere in campo Fatah, Geubbels e N’Dri.

La partita sarà visibile su DAZN.