La Lazio sta vivendo un momento di crescita a livello internazionale, grazie al lavoro di Gennaro Gattuso e all’impegno dei suoi giocatori, sempre più protagonisti nelle rispettive nazionali.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il numero di calciatori convocati avrebbe potuto toccare quota nove, se non fosse stato per alcuni infortuni e impegni personali. Tra le assenze più significative figurano Sutalo, escluso dalla Croazia per infortunio, e Nuno Tavares e Marusic, che non hanno potuto partecipare per vari motivi.

La presenza di tanti biancocelesti in nazionale è motivo di grande orgoglio per il club, che vede così riconosciuta la competitività della propria rosa a livello internazionale.

Tra i calciatori che si sono messi in evidenza, Christos Mandas ha debuttato da titolare con la Grecia, mantenendo la porta inviolata. Anche Dele-Bashiru e Belahyane hanno ottenuto posizioni di rilievo con Nigeria e Marocco, dimostrando i progressi compiuti.

Buone notizie arrivano anche dalla Danimarca, dove Isaksen e Provstgaard hanno disputato l’intera partita, con Isaksen che ha fornito un assist, contribuendo così all’offensiva della nazionale.

Tuttavia, le convocazioni portano anche qualche preoccupazione per le condizioni fisiche dei giocatori al loro rientro, specialmente ora che la Lazio si trova in un momento cruciale della stagione e deve gestire al meglio le energie per mantenere alta la competitività.

Il rientro degli ultimi quattro calciatori dalle nazionali ha richiesto un programma di recupero, con Dele-Bashiru e Belahyane che hanno seguito un percorso personalizzato. Gattuso dovrà ora trovare il giusto equilibrio per affrontare il campionato.

La Lazio si prepara a tornare in campo, con l’obiettivo di mantenere il buon rendimento mostrato nelle prime giornate e di lottare per posizioni di vertice in classifica.