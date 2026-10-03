Cristiano Ronaldo lascia il ritiro della nazionale portoghese

Cristiano Ronaldo ha deciso di abbandonare il ritiro della nazionale portoghese a causa di un conflitto con il commissario tecnico Jorge Jesus. Questo fatto ha sollevato interrogativi su se la partita contro il Galles possa essere stata la sua ultima apparizione con la selezione lusitana.

Negli ultimi giorni, un video del discorso di Ronaldo prima dell’esordio in Nations League contro il Galles ha fatto il giro dei social. Il suo intervento ha toccato i tifosi e gli appassionati, mettendo in luce la sua intensa carica emotiva in un periodo complicato.