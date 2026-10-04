Endrick: Potenzialità nel Milan tra moduli e strategie

Endrick è al centro di un’analisi che mette in luce il suo potenziale come trequartista nel Milan, attualmente allenato da Amorim. Il giovane brasiliano era stato preso in considerazione per un ruolo importante nella squadra rossonera durante il mercato estivo di luglio e agosto.

Dopo il rifiuto di Mourinho per un prestito, il Milan ha optato per Hutchinson, ma Endrick rimane l’opzione ideale per il ruolo di trequartista di destra nel modulo 3-4-2-1, grazie alla sua abilità nel ricevere palla e attaccare la porta avversaria.

Oltre a svolgere il compito di trequartista, Endrick potrebbe anche essere impiegato come centravanti, sfruttando la sua velocità per attaccare la profondità. Tuttavia, questa scelta dipenderebbe dalla decisione di Amorim di adottare un modulo con quattro difensori, come si è visto nella partita contro il Lecce.

Se il Milan decidesse di schierarsi con una linea difensiva a quattro, si potrebbero aprire diverse opzioni tattiche, come il 4-4-2, il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1. Ognuno di questi schemi offre modalità diverse per impiegare Endrick, evidenziando la sua versatilità e le sue qualità tecniche.

Un’eventuale combinazione tra Endrick, Pulisic e altri attaccanti potrebbe migliorare notevolmente la qualità offensiva del Milan, facendo diventare la squadra particolarmente insidiosa in fase offensiva.