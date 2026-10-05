Cisse scelto come centravanti per Italia U-21

Il tecnico dell’Italia Under 21, Baldini, ha optato per Alphadjo Cisse come centravanti nella partita cruciale contro la Polonia, in programma a Pescara.

Nonostante la presenza di Francesco Camarda, attaccante del Milan, la decisione di Baldini sottolinea le difficoltà attuali di Camarda, messo da parte dopo un infortunio alla spalla destra subito a gennaio. Da quel momento, il giovane calciatore ha avuto poche occasioni di scendere in campo.

Il mister del Milan, Amorim, ha fatto sapere che Camarda ha bisogno di sentirsi parte attiva della squadra, piuttosto che una semplice riserva. La società ha scelto di non cercare un altro centravanti durante l’estate, concentrandosi sulla crescita di Camarda.

Il futuro di Camarda potrebbe dipendere dalle prestazioni di Cisse e dalle opportunità che avrà nel prossimo mese. Con l’apertura della sessione di trasferimenti di gennaio, se non dovesse trovare spazio, un prestito potrebbe diventare una soluzione necessaria.