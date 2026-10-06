Messi: la maglia numero 10 non sarà ritirata

L’Argentina non potrà ritirare la maglia numero 10 di Lionel Messi a causa delle regole FIFA. La decisione della Federazione argentina di onorare Messi rimuovendo il suo numero simbolo si scontra con i regolamenti internazionali.

La FIFA ha già respinto richieste simili in passato, come quella avanzata per Diego Maradona. Messi dirà addio alla nazionale nella sua ultima partita contro il Benin, in uno stadio Monumental capace di accogliere circa 80mila tifosi. Questo saluto sarà un momento carico di emozioni per il fuoriclasse che ha portato l’Argentina alla vittoria nel 2022 in Qatar.

La Federcalcio argentina aveva pensato di congelare il numero 10 per sempre, ma la FIFA impone una numerazione che va dall’1 al 26 per le nazionali. Solo nelle amichevoli ci sarebbe un po’ di flessibilità per non assegnare quel numero.

Il dibattito sul ritiro dei numeri non è una novità: anche per Maradona era stata presentata una richiesta simile, respinta poco prima dei Mondiali del 2002. In quell’occasione, la maglia passò a Ariel Ortega.

Messi ha indossato il numero 10 dal 2005, debuttando con quella maglia contro l’Ungheria. Il simbolo passa idealmente di mano e il nome che si fa più spesso per l’eredità è quello di Nico Paz, talento del Como. La nazionale avrebbe già dato il via libera al suo passaggio sulla 10.

Con l’addio di Messi si chiude un capitolo fondamentale della storia dell’Argentina, che ha visto due leggende lasciare il segno: Maradona e Messi.