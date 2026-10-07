Josep Martinez analizza il calcio italiano

Josep Martinez ha condiviso la sua opinione sullo stato attuale del calcio italiano, evidenziando come la nazionale azzurra possieda ancora un grande potenziale da esplorare.
Tuttavia, secondo Martinez, una delle differenze tra il campionato italiano e quelli di altre nazioni, come la Spagna, è l’assenza di esterni alti. Questo elemento, a suo avviso, limita le possibilità di migliorare le prestazioni della squadra.
Le sue osservazioni fanno emergere un ambito in cui il calcio italiano potrebbe svilupparsi ulteriormente, suggerendo che, per competere ai massimi livelli, sia essenziale focalizzarsi su questo aspetto in particolare.