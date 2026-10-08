Mourinho: il suo legame con la Roma e la finale di Budapest

José Mourinho ha recentemente rilasciato un’intervista esclusiva al direttore Ivan Zazzaroni, pubblicata sul canale YouTube del Corriere dello Sport, in cui ha parlato del suo legame con la Roma.

Il tecnico portoghese ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta al suo arrivo nella capitale, ricordando l’entusiasmo dei tifosi che lo hanno accolto all’aeroporto di Ciampino. “Non merito questo, ma questa è Roma”, ha dichiarato Mourinho.

Nell’intervista, Mourinho ha toccato anche i successi ottenuti con la squadra, in particolare la vittoria della Conference League nel 2022, un traguardo che ha avuto un grande valore sia per il club che per il suo percorso professionale.

Il momento più difficile, però, rimane la finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia. Mourinho ha definito quell’incontro come il culmine del suo rapporto con i tifosi, ma ha anche ammesso che ha creato delle tensioni con la proprietà. “La mia responsabilità si limita a quanto accaduto nel tunnel con l’arbitro, non a ciò che è successo in aeroporto”, ha precisato.

Infine, Mourinho ha condiviso un messaggio carico di amarezza, rivelando di essere stato esonerato il giorno della finale e di essersi sentito “già morto” al ritorno dalle vacanze.