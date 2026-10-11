Il ritorno in forma di Isaksen dopo lunghi infortuni

Isaksen, l’esterno danese, sta finalmente recuperando la sua forma dopo un lungo periodo di infortuni. Nel 2025 ha dovuto affrontare la mononucleosi, seguita da un intervento per la pubalgia a giugno, eventi che hanno condizionato il suo percorso e l’inizio della stagione.

Nonostante le avversità, Isaksen ha saputo dimostrare il suo valore con la nazionale, mettendo a segno un gol contro il Galles, guadagnando un rigore e fornendo un assist. Tuttavia, il suo rendimento è ancora fortemente influenzato dalla sua condizione fisica.

Il ct Riemer ha sottolineato che Isaksen non è ancora in grado di giocare per un’intera partita. Nella sua ultima apparizione, l’esterno ha insistito per restare in campo, affermando di avere ancora energia. Ha dato il massimo, risultando decisivo nel procurarsi un rigore per la Danimarca.