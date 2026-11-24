La Lazio ha avviato un processo di ricostruzione della squadra, arrivando a un momento decisivo nel 2026 con l’ingresso di nuovi giocatori. Sotto la direzione del ds Fabiani e con la supervisione del presidente Lotito, la squadra si trova attualmente in cima alla Serie A.

Questo percorso di rinnovamento è iniziato circa due anni fa, dopo la conclusione del ciclo di giocatori come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. La transizione si è rivelata necessaria per ringiovanire una squadra che aveva raggiunto il suo apice, affrontando nel contempo varie restrizioni economiche e vincoli di mercato.

La Lazio ha scelto di investire su calciatori provenienti principalmente dal mercato italiano ed europeo, evitando acquisti dal Sud America. Attualmente, la rosa non include calciatori sudamericani, ma presenta due extraeuropei: Belahyane e Dele-Bashiru.

Negli ultimi due mercati, la squadra ha ingaggiato diversi talenti, tra cui Frattesi e Pinamonti. La presenza di cinque calciatori nati a Roma, come Cataldi e Cancellieri, arricchisce ulteriormente la squadra e contribuisce a mantenere viva l’identità romana della Lazio.

Il tecnico Rino Gattuso ricopre un ruolo fondamentale nella gestione di questo progetto, sostenendo la nuova visione della squadra. Tuttavia, resta ancora molto da fare e diversi ostacoli da superare prima di completare il puzzle di questa nuova Lazio.