Erling Haaland ha espresso il suo disappunto dopo il 2-2 tra il Manchester City e il Napoli in Champions League. L’attaccante norvegese ha descritto il periodo attuale della squadra come particolarmente complicato, sottolineando di non aver mai vissuto una situazione simile.

I numeri parlano chiaro: il City ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime sette partite in tutte le competizioni. La squadra fatica a trovare continuità e mostra vulnerabilità in difesa, costringendosi a rincorrere il risultato anche contro gli azzurri.

Intervenendo ai microfoni di TNT Sports, Haaland ha sottolineato come nei momenti decisivi sia mancato il controllo della partita, evidenziando le difficoltà nel mantenere il possesso e nel costruire il gioco, lasciando troppo spazio agli avversari.

Nonostante tutto, Haaland rimane fiducioso: “Abbiamo un’enorme qualità, dobbiamo far emergere il meglio da ciascun giocatore e mantenere un atteggiamento positivo”. Il prossimo incontro per il Manchester City sarà contro l’Arsenal all’Emirates Stadium, dove sarà fondamentale dare una risposta decisa per cambiare rotta.