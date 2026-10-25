Kambwala legge la Bibbia prima dell’esordio da titolare

Willy Kambwala, difensore franco-congolese, ha trovato un modo originale per prepararsi al suo esordio da titolare con il Como. Prima della sfida contro il Sassuolo, Kambwala si è ritirato al centro del campo del Sinigaglia per dedicarsi alla lettura della Bibbia, prendendosi un momento di riflessione e preghiera.

Questa scena ha colpito, dato che nel mondo della Serie A i calciatori di solito si caricano ascoltando musica o conversando tra loro. Dopo aver giocato solo pochi minuti contro la Fiorentina, Kambwala ha voluto trovare la concentrazione e la serenità necessarie per affrontare la partita.

Il suo gesto acquista un significato particolare, considerando il percorso tortuoso che ha caratterizzato la sua carriera. Nato a Kinshasa e cresciuto in Francia, Kambwala ha esordito nel Manchester United all’età di 17 anni, ma un grave infortunio lo ha costretto a fermarsi per un anno. Dopo il debutto in prima squadra e la vittoria della FA Cup, è passato al Villarreal, dove ha affrontato ulteriori problemi fisici. Recentemente, è stato acquistato dal Como per la cifra di 10 milioni di euro.

La partita si è chiusa con una vittoria per 2-0 del Como sul Sassuolo, rendendo così questo esordio ancora più speciale per Kambwala.