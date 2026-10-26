Allegri commenta prestazione e espulsione dopo la Roma

Massimiliano Allegri ha parlato dopo la partita contro la Roma, esprimendo soddisfazione per il gioco della sua squadra, ma anche rabbia per l’espulsione subita al 90′. Allegri ha detto: «Sono contento della prestazione, ma arrabbiato per il resto. Dopo venticinque anni, stasera non sono lucido».

Riguardo all’espulsione, ha aggiunto: «La prossima volta non mi alzo neanche più. Sono stato zitto, mi sono alzato e non ho detto nulla». Il tecnico ha anche menzionato l’idea di destinare la multa ricevuta a scopi di beneficenza.

La squadra sta vivendo un momento complicato, con difficoltà di continuità nei risultati e diversi infortuni che colpiscono alcuni giocatori. L’ultimo infortunio riguarda Badiashile, che si è fatto male proprio mentre stava migliorando. Anche Rrahmani è tornato da un’influenza e Di Lorenzo non è al top della forma.

Allegri ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, che ora si prepara ad affrontare tre trasferte impegnative. La prima sarà mercoledì a Monza, seguita da un match contro la Juventus e un incontro con il Porto il 4 novembre.