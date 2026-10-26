Allegri commenta prestazione e espulsione dopo la Roma

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Massimiliano Allegri ha parlato dopo la partita contro la Roma, esprimendo soddisfazione per il gioco della sua squadra, ma anche rabbia per l’espulsione subita al 90′. Allegri ha detto: «Sono contento della prestazione, ma arrabbiato per il resto. Dopo venticinque anni, stasera non sono lucido».

Riguardo all’espulsione, ha aggiunto: «La prossima volta non mi alzo neanche più. Sono stato zitto, mi sono alzato e non ho detto nulla». Il tecnico ha anche menzionato l’idea di destinare la multa ricevuta a scopi di beneficenza.

La squadra sta vivendo un momento complicato, con difficoltà di continuità nei risultati e diversi infortuni che colpiscono alcuni giocatori. L’ultimo infortunio riguarda Badiashile, che si è fatto male proprio mentre stava migliorando. Anche Rrahmani è tornato da un’influenza e Di Lorenzo non è al top della forma.

Allegri ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra, che ora si prepara ad affrontare tre trasferte impegnative. La prima sarà mercoledì a Monza, seguita da un match contro la Juventus e un incontro con il Porto il 4 novembre.