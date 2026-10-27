La Liga si scusa per le dichiarazioni di Mbappé su Mao

La Liga spagnola ha espresso dispiacere per le parole di Kylian Mbappé su Mao Zedong, presentando scuse ufficiali alla Cina. In un comunicato, l’organizzazione ha chiarito che queste affermazioni sono un’opinione personale del calciatore e non rispecchiano la posizione della Lega.

Il presidente di La Liga, Javier Tebas, ha voluto scusarsi direttamente con i tifosi cinesi per l’offesa arrecata, sottolineando il suo profondo rispetto per la Cina, le sue istituzioni e il suo popolo. Tebas ha inoltre ribadito l’impegno della Liga nel promuovere rispetto e comprensione tra le diverse culture.

Inoltre, ha annunciato che verranno messe in atto misure concrete per evitare il ripetersi di simili episodi, evidenziando l’importanza di mantenere buoni rapporti con i milioni di sostenitori del calcio spagnolo.