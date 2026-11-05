Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale

Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo addio alla Nazionale del Portogallo, segnando la fine di un’epoca per uno dei calciatori più grandi di sempre. Questa notizia ha colpito i tifosi, in particolare quelli della Juventus, squadra con cui Ronaldo ha condiviso momenti indimenticabili.

Nel messaggio ufficiale, i sostenitori juventini hanno reso omaggio alla carriera di Ronaldo, sottolineando il suo enorme impatto e il contributo che ha offerto al mondo del calcio. Hanno messo in evidenza come il campione sia riuscito a sfidare il tempo, trasformando l’impossibile in realtà e lasciando un segno indelebile nella storia di questo sport.

Il post invita i tifosi a condividere i ricordi più belli legati a Ronaldo, evidenziando quanto un giocatore del suo calibro rappresenti qualcosa di unico per i suoi fan.

Secondo i tifosi, Ronaldo non meritava una conclusione simile, ma la sua leggenda vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare.