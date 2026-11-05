Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale

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Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo addio alla Nazionale del Portogallo, segnando la fine di un’epoca per uno dei calciatori più grandi di sempre. Questa notizia ha colpito i tifosi, in particolare quelli della Juventus, squadra con cui Ronaldo ha condiviso momenti indimenticabili.

Nel messaggio ufficiale, i sostenitori juventini hanno reso omaggio alla carriera di Ronaldo, sottolineando il suo enorme impatto e il contributo che ha offerto al mondo del calcio. Hanno messo in evidenza come il campione sia riuscito a sfidare il tempo, trasformando l’impossibile in realtà e lasciando un segno indelebile nella storia di questo sport.

Il post invita i tifosi a condividere i ricordi più belli legati a Ronaldo, evidenziando quanto un giocatore del suo calibro rappresenti qualcosa di unico per i suoi fan.

Secondo i tifosi, Ronaldo non meritava una conclusione simile, ma la sua leggenda vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare.