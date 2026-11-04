Spence e Dimarco brillano nel match al De Kuip

Spence e Dimarco hanno dato il massimo in una partita al De Kuip, portando a una vittoria fondamentale per l’Inter.

Spence, in arrivo dal Tottenham, ha avuto un ruolo chiave con due assist: il primo per il gol di Bisseck e il secondo per il gol di Pio. Questa prestazione arriva dopo un periodo difficile e potrebbe rappresentare un cambiamento positivo nella sua avventura con i nerazzurri.

Dimarco, dal canto suo, ha mostrato una forma straordinaria, festeggiando anche il rinnovo del suo contratto fino al 2028. Ha fornito numerosi cross e lanci decisivi, emergendo tra i migliori in campo.

Entrambi i calciatori hanno sottolineato l’importanza del loro apporto per il futuro dell’Inter, mentre si preparano per la prossima sfida contro il Como.