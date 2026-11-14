Pellegrino racconta l’esultanza ispirata a Batistuta

Mateo Pellegrino ha parlato della sua esultanza dopo il gol realizzato contro la Juventus. In un’intervista, ha rivelato di aver preso ispirazione da Gabriel Omar Batistuta, replicando il gesto della mitraglia per un motivo specifico.

L’attaccante ha spiegato che Vanoli, il suo allenatore, aveva mostrato un video alla squadra per sottolineare l’importanza della partita. “Ho visto Bati festeggiare in quel modo e mi è sembrato naturale imitarlo”, ha raccontato. Tuttavia, Pellegrino ha anche specificato che si è trattato di un’eccezione e non ha intenzione di ripetere questo gesto in futuro.