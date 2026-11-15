Ronaldinho torna in campo: derby Ravenna-Forlì oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30, Ronaldinho scenderà in campo per affrontare il Forlì nel derby contro il Ravenna. L’incontro avrà luogo allo stadio Bruno Benelli.

Il famoso calciatore brasiliano è determinato a segnare il suo 300esimo gol ufficiale in carriera, indossando la maglia numero 10. Il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, ha sottolineato che l’idea di avere Ronaldinho in squadra è nata per ispirare i giovani atleti.

L’allenatore Andrea Mandorlini, con una carriera da calciatore in Serie A, ha confermato che Ronaldinho giocherà da titolare, permettendogli di esprimere al massimo il suo talento.

Il ritorno di Ronaldinho ha già creato grande entusiasmo tra i tifosi del Ravenna, ansiosi di vivere lo spettacolo che il campione brasiliano sa offrire.