Romelu Lukaku ha annunciato la sua decisione di lasciare la Nazionale belga, condividendo la notizia tramite un lungo post sui social il 16 novembre 2026. L’ex attaccante di Inter, Roma e Napoli ha rivissuto i momenti più significativi della sua carriera con la selezione e ha voluto ringraziare i compagni e gli allenatori che hanno fatto parte del suo percorso.

Questa comunicazione è arrivata dopo la recente vittoria del Belgio contro l’Italia, in cui Lukaku è rimasto in panchina. Nel suo messaggio ha scritto: “In questi 16 anni ho dato tutto per la Nazionale. Ho vissuto ogni emozione possibile e ho avuto il privilegio di giocare con compagni di squadra straordinari”.

L’attaccante attualmente al Fenerbahce ha concluso il suo messaggio esprimendo gratitudine ai tifosi belgi per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Ha anche sottolineato con orgoglio il suo percorso che lo ha portato a rappresentare il Belgio in quattro Mondiali e tre Campionati Europei.