Il Torino si sta preparando ad affrontare la Lazio sabato pomeriggio alle 18, ma dovrà fare i conti con l’infortunio del difensore Ismajli, che sarà costretto a rimanere fuori per almeno tre settimane.

Il tecnico Ignazio Abate sta considerando diverse opzioni al Filadelfia. La formazione che sembra più probabile al momento è il 3-5-2, con Comert al centro della difesa e Coco e Comuzzo a completare il reparto. In attacco, la coppia formata da Adams e Simeone dovrebbe essere confermata, mentre Mandragora rappresenta un punto fisso nel centrocampo.

Tra le alternative, si sta valutando il ritorno a una difesa a quattro con il 4-4-2, grazie al rientro di Fortini e alla possibile presenza di Patterson. La situazione di Belghali è ancora incerta, ma c’è un certo ottimismo riguardo ai suoi test fisici.

Un’altra possibilità che potrebbe emergere è l’adozione di un 4-3-3 flessibile, con Adams a sinistra, Simeone al centro e Vlasic a destra. Zapata sarebbe pronto a subentrare. Infine, Abate non esclude nemmeno il 4-2-4 come opzione durante la partita, nel caso fosse necessario intervenire sull’assetto offensivo.