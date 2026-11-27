Alessandro Nesta, icona della Lazio, iniziò la sua avventura nel settore giovanile del club romano all’età di 9 anni. Dopo aver terminato il percorso nelle giovanili, venne promosso in prima squadra nell’estate del 1993, quando aveva solo 17 anni. Il suo debutto in Serie A risale al 13 marzo 1994, sotto la direzione di Dino Zoff.
Nella sua prima stagione, Nesta totalizzò 2 presenze, mentre nel secondo anno arrivò a 11 e nel terzo a 23. Le sue prestazioni convincenti gli garantirono una convocazione in Nazionale per gli Europei del 1996. Nella stagione 1997-98, la Lazio trionfò in Coppa Italia battendo in finale il Milan, grazie a un gol proprio di Nesta, e raggiunse anche la finale di Coppa Uefa contro l’Inter.
Dopo un infortunio ai Mondiali di Francia, che lo costrinse a rimanere lontano dai campi per metà stagione, Nesta giocò un ruolo chiave nella vittoria della Lazio nell’ultima edizione della Coppa delle Coppe. Il 1999-2000 si rivelò un anno straordinario, con il successo contro il Manchester United in Supercoppa Europea e la conquista dello scudetto e della Coppa Italia nel centenario del club.
Nell’estate del 2002, Nesta decise di lasciare la Lazio per unirsi al Milan, dove rimase per 10 anni, collezionando numerosi trofei, tra cui due Champions League.
Il suo debutto in Nazionale avvenne il 5 ottobre 1996, ma il suo rapporto con i Mondiali fu complesso: partecipò a tre edizioni, trionfando solo nel 2006. L’ultima gara con la maglia della Nazionale si giocò l’11 ottobre 2006 contro la Georgia, chiudendo la sua carriera internazionale con 78 presenze.
Dopo aver militato nel Montreal Impact e nel Chennaiyin, Nesta si ritirò nel 2013 e intraprese la carriera da allenatore.