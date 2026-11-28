Mohamed Sissoko, ex centrocampista di Liverpool e Juventus, ha rilasciato un’intervista in cui condivide il suo percorso nel calcio e il forte legame che ha con entrambi i club. Ha dichiarato che a Torino ha vissuto il periodo migliore della sua carriera.

Riguardo alla Juventus, Sissoko ha detto: “È un club speciale, dove sono riuscito a dare il massimo”. Ha evidenziato anche l’importanza di aver giocato accanto a grandi campioni come Del Piero e Chiellini, sottolineando il rispetto che esiste ancora oggi tra di loro.

Passando al derby tra Liverpool ed Everton, Sissoko ha descritto l’intensità di questa rivalità che coinvolge intere famiglie e ha ricordato una vittoria importante contro l’Everton. Ha commentato: “Quando giochi accanto a un calciatore come Gerrard, comprendi subito il significato di un derby del genere”.

Parlando delle attuali ambizioni del Liverpool, Sissoko ha mostrato fiducia: “Credo che il Liverpool abbia le capacità per ottenere un buon risultato”. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la qualità e l’intensità dimostrate nelle ultime gare.

Infine, Sissoko ha voluto esprimere la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dai tifosi, sia del Liverpool che della Juventus, sottolineando come entrambe le esperienze abbiano avuto un impatto profondo nella sua vita.